FOTOD | Enn Põldroosi isikunäitus Kumus avab kunstniku loomingut läbi leitmotiivide

Põldroosi (91) kunstnikukäekiri on olnud alalises muutumises, ulatudes kunstiinstituudis nõutud rangest sotsrealismist läbi erinevate modernistlike ja isegi hüperrealistlike katsetuste sürrealismi ja tegelikkuse groteskse kujutamiseni. Näitus „Kinnismõtete muuseum“ seevastu avab tema loomingut läbi kujundite ja motiivide, mis on Põldroosi saatnud kogu elu ning mille juurde ta ikka ühel või teisel ajal ja viisil tagasi on pöördunud. „Olen korduvalt püüdnud oma elu uuesti alustada, kuid alati jõudnud samade tõdede uuestiavastamisele,“ on kunstnik ise oma loometee kohta öelnud.