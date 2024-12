ARVUSTUS | „Slow Horses“. Briti luureteenistuse häbiplekid päästavad päeva ja poevad oma urgu tagasi

Kui öelda märksõnad „spioonid“ ja „Ühendkuningriik“, tuleb ilmselt kohe silme ette šarmantne James Bond, kes martiinide rüüpamise vahele kurjamitele üks-null teeb. Ent on ka teist masti fiktsionaalseid kangelasi. 2022. aastal Apple TV+-s startinud sarja „Slow Horses“ peategelane Jackson Lamb (Gary Oldman) juhib MI5-s ehk julgeolekuteenistuses osakonda, kus on koos kamp läbikukkujaid. Ust neile ei näidata, kuna oskuseid läheb teatud määral vaja. Karjääriredelil on nad siiski alumisele astmele tõugatud. James Bondiga nad aga konkureerida ei saakski, tema on välisluureteenistuse MI6 palgal.