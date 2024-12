ARVUSTUS | Aleksei Navalnõi memuaarid on paeluvad, kuid tekitavad viha

Aleksei Navalnõi memuaaride raamat „Patrioot“ on paeluvalt ja ladusalt kirjutatud, kuid selle lugemine pole meeldiv ajaviide. Pigem tekitab see viha. Tekitab seetõttu, et lugema asudes pole kuidagi võimalik vabaneda teadmisest, et raamatu kaanelt meile vastu vaatava autori kujul on tegemist järjekordse ausa ja sümpaatse inimesega, kelle eluküünla on kustutanud üks (samuti järjekordne) luuludemaailmas toimetav ning poliitika vallas vaba konkurentsi kartev ambitsioonikas diktaator. Samas aga võib viha äratamine osutuda mõnes valdkonnas tõukejõuna igati põhjendatuks. Seda enam, et inimeste ürgset tegutsemisimpulssi ehk mobiliseerivat soovi ühineda just nimelt millegi vastu on Aleksei Navalnõi osanud poliitilisi samme kavandades suurepäraselt ära kasutada. Näidates inimestele, kellest enamik veab vaevalt ots otsaga kokku, dokumentaalkaadreid võimukandjate kulla ja karraga kaunistatud hiiglaslikest paleedest ning naftašeikidega luksuse poolest võistlevatest jahtidest.