Narva muuseumi juht: plakat „Putin – sõjakurjategija“ jääb üles sõja lõpuni

Kevadel märtsipommitamise aastapäeval ilmusid narvalaste postkastidesse flaierid, mis kujutasid üksteise kõrval koole, mida oli 1944. aastal Narvas pommitanud Nõukogude armee ja mida 2022. aastal Ukrainas Vene armee. Juures oli selgitus, et Venemaa on alati sooritanud sõjakuritegusid. Flaierite eesmärk oli reklaamida 1944. aasta märtsipommitamisele pühendatud näitust „Narva 44“. 9. mai hommikul rippus Narva linnuse müüril sõjavastane plakat kirjaga „Putin – sõjakurjategija“. Mõlema aktsiooni taga on Narva muuseum.