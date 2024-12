MEEDIAKRIITIKA | Venekeelne erameedia – kohustuslik nühkimine või päriselt sisukas ajakirjandus?

Kas riigi toetatud venekeelne sõltumatu meedia on osutunud loodetud sillaks eestlaste ja venelaste vahel?

„Kauge maa, millest teame vähe“ – kuulsad sõnad, mida endine Briti välisminister Neville Chamberlain lausus kunagi Tšehhoslovakkia kohta, sobiksid kirjeldama ka eestlaste ettekujutust vene kogukonnast. Oleme elanud leppimises, et venekeelsed inimesed on siin justkui riik riigis – ei tea meie neist ega nemad meist. Sellest mõttest lähtuvalt tekkis mul huvi, kas vene meedia on täitnud soovitud eesmärki.