Jazzkaar 2025 peaesineja on Jazzmeia Horn

„Jazzkaar toob ka sel kevadel publiku ette aktuaalsed muusikud Eestist ja välismaalt,“ ütleb festivali kunstiline juht Anne Erm põnevusega. „Karismaatiline saksofonist Lakecia Benjamin tõestab nii rohkete auhindade, mängutehnika kui loominguga, et naised võivad meeste pärusmaal võidutseda. Auhinnatud noor lauljatar Jazzmeia Horn on valinud oma repertuaari džässiklassika pärleid, kuid andnud oma võrratu hääle ja tõlgendusega neile uue hinguse. Omapoolse tõlgenduse on klassikale lisanud ka Eesti džässi suurmeister Kristjan Randalu – üllatada oskab ta iga kontserdiga, sel korral on ta inspiratsiooni ammutanud Eesti nüüdisklassiku Jaan Räätsa loomingust.“