HÕRGUD JA LIHTSAD JÕULURETSEPTID | Kartulipuder jõululauale? Miks mitte!

Hõrk jõulupraad veise esiseljast ja suus sulav kartulipuder

Üks minu lemmikveisetükke hautistesse ja pikalt aeglaselt ahjus küpsetamiseks on veise esiselg – kergelt läbikasvanud (st ei ole päris taine), maitselt superhea ja tugeva tekstuuriga, mis pikalt küpsedes mõnusalt pehmeks läheb. Poest esiselga tavaliselt ei leia, küll aga on see olemas turgude lihalettidel ja -poodides.

Mul õnnestus saada ideaalse suurusega (1,8 kg) lihatükk. Kui soovid kiiremini liha valmis saada, võid võtta kaks väiksemat tükki või suure tüki pooleks lõigata. Igal juhul arvesta, et küpsetamise aeg on antud just sellise suurusega lihatüki kohta, ja kui kasutad väksemaid, siis piisab vähemast ajast. Igal juhul on tulemus selline, et võid liha süüa ka lusikaga.

Kui sa ei soovi seda lihatükki ahjupotis kaane all ohtra vedeliku sees (veisepuljong ja pool liitrit õlut) küpsetada, tasuks rasv pigem peale jätta, sest see annab veelgi rohkem head mekki ja pakub kaitset kuivaks muutumise eest. Kui aga teed esiselga siinse retsepti järgi, siis soovitan võimalikult palju rasva lihatükilt eemaldada juba enne küpsetamist. Muidu on roog pärast liiga rasvane ja kastmest rasva eemaldamiseks kulub mõttetult palju aega.

Vaja läheb

u 1,8 kg veise esiselga

2 sl õli (vajaduse korral lisa juurde)

6 väiksemat või keskmist sibulat

3–5 keskmist porgandit

2 varssellerit

10 küüslauguküünt

2 sl nisu- või riisijahu

5 dl (1 pudel) tumedat õlut

7,5 dl veisepuljongit

1 sl Worcesteri (Worcestershire’i) kastet

1–2 loorberilehte

Liha võta vähemalt tund enne küpsetamist külmkapist välja, et see ühtlaselt küpseks. Eemalda kelmed, kui neid on, samuti (üleliigne) rasv.

Kuumuta kaanega ahjupoti põhjas õli, pruunista liha selles kõrgel kuumusel igast küljest mõni minut ja võta see siis potist välja. Maitsesta soola ja pipraga.

Koori sibulad ja lõika neljaks, ka porgandid lõika pikuti neljaks. Tükelda porgandid ja varssellerid 2–3 cm juppideks. Koori küüslauk, kuid jäta küüned terveks.

Keera kuumus poti all keskmisest veidi madalamaks, vajaduse korral lisa õli. Pane kogu sibul, tükeldatud porgandid ja varssellerid potti ning lase neil u 15 minutit neid aeg-ajalt segades küpseda, kuni sibul on kergelt kuldne ja pehme. Sega hulka jahu ja kuumuta umbes minut. Vala potti õlu, sega läbi, lükka spaatliga poti põhjast praadimise jäägid lahti ja lase u 5 minutit kergelt keeda. Lisa ülejäänud ained (puljong, Worcesteri kaste, küüslauk ja loorber), sega läbi ja tõsta liha potti tagasi. Lase vedelikul keema tõusta, aseta potile kaas ja tõsta pott ahju.

Küpseta liha 150-kraadises ahjus 3,5 tundi, keerates selle poole küpsemise ajal ümber. Võta potilt kaas ja lase roal veel u pool tundi ahjus küpseda. Vala või tõsta vedelik potist välja kastrulisse ja keeda n-ö kokku, kuni see on kastmeks meelepärase paksusega. Kui soovid kastmele soola lisada, siis tee seda kokku keetmise lõpus, sest muidu on oht, et see võib liiga soolane jääda.

Eriliselt hea kartulipuder

Kui kasutada just pudru jaoks sobivat kartulisorti, siis on eriti lihtne putru teha, sest pehmeks keenud kartulid on mõnusalt muredad ja juba kergelt katki. Eriti hea pudrukartul on „Adretta“.

Turult osta ka värsket tilli. Kui seda kasutad, soovitan panna jämedad tillivarred kartulite juurde potti keetmise ajal.

Tugevamaitseline kõva ja laagerdunud juust annab pudrule hõrku mekki juurde, nii et soovitan seda kasutada, kuid midagi ei juhtu, kui juustu ära jätad. Põhilised asjad peale õige kartulisordi on ikka vahukoor ja või – kui need kaks on olemas, on suurepärane tulemus garanteeritud.

Pudrule võid lisada ka veidi peeneks hakitud või purustatud küüslauku või kvaliteetset küüslaugupulbrit.

Vaja läheb

pudru jaoks sobivaid kartuleid (nt „Adretta“)

vahukoort

võid

riivitud parmesani või mõnda muud pikalt laagerdunud tugevamaitselist kõva juustu (soovi korral)

soola ja soovi korral valget pipart

värsket või sügavkülmast võetud maitserohelist (nt till, murulauk)

Koori kartulid ja lõika need 2–3 cm tükkideks. Aseta koos külma veega potti ja lase veel keema tõusta. Keera pliidil kuumus keskmisest madalamaks, et kartulid keeksid aeglaselt õrnalt podisevas vees (mitte hoogsalt mullitavas vees kõrgel kuumusel). Kartulid peaksid keemise lõpuks olema nii pehmed, et neid saab kahvliga kergelt muljudes purustada.