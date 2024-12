KUULA | Kuidas said vandenõuteooriad populistide lemmikrelvaks?

Populistid kasutavad vandenõuteooriaid üha enam oma strateegiliste narratiividena. New Yorgi kaksiktornide „tegelike“ ründajate varjamine, lennukite keemiasabad, George Sorose „varivalitsus“, COVID-pandeemia esilekutsumine raha teenimiseks ja maailma juhtivad salaklubid – need on vaid jäämäe tipp vandenõuteooriate lõputus maailmas, mille abil võidetakse isegi valimisi. Miks inimesed usuvad vandenõuteooriaid ja kuidas nad meid mõjutavad?