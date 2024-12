Lea Danilson-Järg: Tallinna edu sõltub ülejäänud Eestist

Kui lisaks Isamaale mõistavad Eesti kõige laiaulatuslikuma mõjuga probleemi, laste arvu jätkuvat vähenemist ka teised erakonnad, on see igati tervitatav. Eks sündmuskriisi saabki kõige paremini lahendada just laiapindse poliitilise konsensuse tingimustes, umbes nii, nagu see on kujunenud kaitsepoliitikas.