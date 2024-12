KULTUURIBIIT | Soome muusiku Minna Koskenlahti playlist

2024. aasta jooksul tõi Kullaaugu filmimuusika residentuur Ahjal asuvasse Kullaaugu muusikatallu viis rahvusvahelist heliloojat. Residentuuri kestel lõid residendid originaalteosed, mida esitleti Põlvas ja Tartus. Lisaks on residendid viinud läbi hariduslikke töötube. Minna Koskenlahti oli 2024. aasta viimane resident Ahjal.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Minna Koskenlahti nii (kuulata saab ka siit):

Open Swimmer – Quiet Tide

Nägin palju aastaid tagasi Ben Talbot-Dunni Glasgow’s soolokontserti ja tema muusika on jäänud minuga sellest ajast peale. Kui mul pole nii palju aega, et kuulata üht tervet albumit, valin kuulamiseks sageli selle laulu. Siin on justkui palju laule ühes laulus koos ja just see teebki loost suurepärase loo. Ja trummid! Lihtsalt täiuslik.

PJ Harvey – One Line

Seda laulu kuulsin esmakordselt, kui olin pärast keskkooli muusikaõpinguid alustanud. Meie õpetaja mängis lugu PJ Harvey albumilt „Stories From The City, Stories From The Sea“ ja see muusika oli minu meelest lihtsalt meeletu. Ma lihtsalt pidin esimesel võimalusel ostma selle albumi. See album on täis hämmastavaid laule, nagu näiteks seesama „One line“.

Lau Nau – Painovoimaa, valoa

Ma ei mäleta, kunas ja kuidas ma seda laulu kuulsin, see oli kaua aega tagasi, aga mul on vedanud, et kuulsin. See lugu avas mu kõrvad uuel viisil.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

LUMP – Shake Your Shelter

Kogu LUMPi (mille moodustavad Laura Marling ja Mike Lindsay) album on väärt kuulamist, aga alustada võite sellest loost!

Björk – Isobel

Mu suur õde Heini ostis Björki „Greatest Hits“ albumi kohe selle ilmudes ja terve see album oli minu jaoks nagu aardelaegas! Eriti see laul.

Jazzmatazz vol 1 – Transit Ride

Jazzmatazz vol 1 albumi sain sünnipäevaks oma õelt Heinilt ja tema peigmehelt Jarilt (kes nüüdseks on ta abikaasa). Olin toona vaid 10-aastane, nüüdseks on album reisinud minuga kaasa pea igale poole.

Susie Ibarra – Anitos