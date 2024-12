FAKTIKONTROLL | Kas riigikogu võttis vastu „pedofiilide seaduse“, nagu väidavad EKRE poliitikud?

Pedofiilid ei tohi praegu ega tulevikus lastega töötada

EKRE poliitikud juhivad tähelepanu eelnõu lausele, mille kohaselt on võimalik lastega töötamise keeld sotsiaalkindlustusametil „ümber vaadata“. Kuid see asjaolu pidas paika juba enne praeguse eelnõu jõustumist. Et lastega töötamise piirangut on isikul võimalik vaidlustada, peab paika 2022. aastast . Toonase seadusmuudatuse taga oli riigikohtu lahend , mis tunnistas põhiseaduse vastaseks olukorra, kus lastega töötamise piirangut ei ole võimalik ümber vaadata, kui kunagi karistatav tegu enam karistatav ei ole või süüteokoosseis on muutunud.