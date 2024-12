Silver Kuusik ja Kalju Tamme: pankade ülikasum Eestis tuleb siinsete inimeste ja nende töö arvelt!

On fakt, et Eesti inimeste olukord on erakordselt raske. Statistikaameti andmete järgi elab ca 43 500 Eesti leibkonda makseraskustes. Selliste leibkondade hulk on kasvanud viimase aastaga 40%. Seejuures on iga kümnes lastega leibkond makseraskustes (9,1%).

Eriti ilmutab aga eestlaste majanduslikku allakäiku tõsiasi, et viimase aastaga kasvas makseraskustes olevate lasteta leibkondade arv lausa 56%. See viitab sellele, et nii noored kui ka pensionärid on sattunud makseraskustesse ning on ilmne, et kui lasteta noor perekond ei sa neist raskustest üle, siis ei hakka nad ka endale lapsi planeerima.