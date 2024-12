Vilja Kiisler: aga rikkust ei tulnud, teda põle tänapäevani Vargamäel

Tõsi, viimasel ajal pole seda enam lubatud ka. Muidugi mäletavad kõik Andrus Ansipi omaaegset, ilmselt läbi aegade meeldejäävaimat valimislubadust viia Eesti viie Euroopa jõukama riigi hulka, ent sellest ajast peale on hulk vett merre voolanud ning Ansip isegi on pidanud hiljem mitu-setu korda selgitama, mida ta sellega täpselt mõtles, ja kommenteerima rehkendusi, mis tõendavad, et sinna ei ole me sugugi jõudnud. Kui Kaja Kallas lõpuks sai võimaluse valitsus moodustada, siis tema enam eriti rikkakssaamisest ei rääkinud. Niipea kui Ekreikke-aegsed õudused ajalukku pagendatud, tuli oravatel hakata tegelema riigi rahakotiga, mis oli vahepealsete riigiisade näperdamisest võidunud ja lipendas igast servast nagu kerjuse kopitanud kaugas.