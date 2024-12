RAAMATUBLOGI: Putini Venemaa hävitamiseks on vaja ühtainust hiirt

Ivan Philippov ei teinud midagi erakordset, kirjutas kõigest ühe hää ulme-, katastroof- ja põgenemisromaani, milliseid leidub vene kirjanduses küll ja veel. Hilisematest tulevad ette „Vongozero“, „Metro“ sari, mõnedki vendade Vainerite romaanid ning kahtlemata suudavad ulmekirjanduse fännid seda nimekirja oluliselt pikendada. Ometi mõisteti just „Hiir“ Venemaal teravalt hukka ja liigitatu keelatud kirjanduseks.

Venemaa peaprokuratuur ja teisedki riiklikud institutsioonid nõuavad „Hiire“ müügilt kõrvaldamist, sest selle sisu võib ohustada inimeste elu ning viia avaliku korra ja julgeoleku rikkumisteni ning selle eesmärk on Venemaa sotsiaalpoliitilise olukorra destabiliseerimine. Ehk siis ülivõimas romaan, mis peaks viima Venemaa revolutsioonini ehk siis Vladimir Putini võimu kukutamiseni. Oh oleks see nii...