Kristi Hõrrak: Temust odavalt tellitud kaup on kui valuvaigistid - häda korral harva talutav, pidevalt pruukides aga ohtlik

Üliodava hinnaga kõiksugu kaupu pakkuvad Hiina taustaga veebipoed, millest kõige tuntum on praegu ilmselt Temu, on massilise reklaamiga eestlastele nii pähe kui ka rahakotti pugenud. Paraku jääb nii Eesti kui USA ajakirjanduse uurimustest mulje, et odav hind tuleb kallilt kätte.

Tundub, et nii mõnigi kord on sellistel platvormidel müüdava kauba esmapilgul muinasjutuliselt odava hinna taga sisuliselt orjatöö kasutamine, laste ja rasedate naiste ekspluateerimine, kvaliteediprobleemid, keskkonna saastamine ja tervisenõuete rikkumine. On kahtlusi, kas Eesti inimestele kaupu müües makstakse korralikult ära maksud, mis on mõeldud Eesti tervishoiu, hariduse ja julgeoleku rahastamiseks.

Teiselt poolt on hinnad Eesti ettevõtjate nii füüsilistes kui e-poodides viimasel ajal paratamatult tõusnud. Selle taga on nii omakorda kasvanud hinnad maailmaturul, maksutõusud kui ka eestlaste endi väga mõistlik aina kõrgem palgaootus. Kuna meie töö ei ole enam odav, on iseäranis kasvanud Eestis disainitud ja toodetud kaupade hinnad.

