RAAMATUBLOGI: Miks kaob kruiisilaevadelt inimesi? Sest elu ei maksa ses maailma midagi

Suurem osa sellest, mida laevakruiisidest maailmale näidatakse, vastab tõele – kaunis meri, loksuv laine, peesitamine päikesepaistel, joogid-söögid... Ühesõnaga puhkus täiega. Ent on ka varjatum pool – igal aastal kaob kruiisilaevadest keskmiselt 23 inimest. See on ametlik number ning ei tundugi pealtnäha suur kui arvestada, et meid on siin keral enam kui kaheksa miljardit. Ent nende 23 lähedastele on tegu tragöödiaga.