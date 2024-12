Jaan Uustalu: Eesti ja Argentiina on kõhedusttekitavalt sarnasel kursil. Üksnes sel sajandil on Argentiina kolm korda pankrotti läinud

Täitsa kindel on, et mida kauem katkiste hammaste ravimist edasi lükata, seda valusam see ravi pärast tuleb. See tõdemus kehtib ka riigi rahanduses. Eesti on praegu nagu lagunevate hammastega aravereline patsient, kes valusaid otsuseid muudkui edasi lükkab ja järjepidevalt valu kannatab, sel moel kunagi vältimatult järgnevat ravikuuri muudkui mahukamaks ja valusamaks muutes. See ei ole mõistlik käitumine. Meil on aga võimalik teiste vigadest õppida ning väga heaks eeskujuks passib siin Argentiina.