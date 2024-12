Peep Siim: Riik usaldab jäätmereformis nii ettevõtjaid kui kohalikke omavalitsusi

Eesti kodudes tekib aastas sadu tuhandeid tonne materjale, mida saaks uuesti kasutada, kuid me põletame need praegu olmeprügina lihtsalt ära või viime prügimäele. See ei ole mõistlik. Kuidagi ei saa jagada vaadet, justkui olmejäätmete ringlussevõtuprotsent 38% (2023. aastal) oleks piisav saavutus. See ei saa olla lagi, millega leppida. Jäätmereform on seadnud eesmärgiks, et kümne aasta pärast on ringlussevõtu protsent vähemalt 65%.