Renata Lukk: Miks oli keskerakondliku linnavõimu kukutamine parim, mis sai Tallinnaga tänavu juhtuda?

õlvarti juhtimisel keskerakondlaste lahkumine erakonnast aga jätkus ja see puudutas aina rohkem ka Tallinna volikogu koosseisu. Naelaks kirstus osutus Porto Franco kohtuotsus, milles Keskerakond mõisteti süüdi võimuga kauplemises. Selle tagajärjena langes ligi kaks aastakümmet kestnud ninasarvikute ülemvõim Tallinnas. Jäi mulje, et Kõlvart ei uskunud seda viimase hetkeni välja, kuni uus nelikliit hääletas volikogus linnapeaks hoopis sotsiaaldemokraadist Jevgeni Ossinovski. Nüüd, kaheksa kuud hiljem, on keskerakondlik Tallinn minevik.