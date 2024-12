SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene infooperatsiooni kohaselt tegeleb Ukraina aktiivselt Valgevene destabiliseerimisega

Valgevenes tehti teatavaks jaanuari lõpus toimuvatel presidendi valimistel osalevad kandidaadid. Valgevene juht on välja valinud endale konkurentsi pakkuma neli erinevate sotsiaalsete gruppide esindajat.

Üks kandidaat on kommunistliku partei juht, teine Tööpartei juht, kolmas aga ühiskondlik tegelane kelle isa samuti on varem presidendiks kandideerinud. Neljas kandidaat on jõuka ettevõtja tütar. Kuigi kandidaadi staatuse omandanud võivad mõnikord iseseisvuda ja üritada oma teed minna, võib praegu valitud kandidaate pidada Lukašenkale lojaalseteks.