Lauri Beekmann: suudame lõpetada ilutulestiku tegemise, suutkem samamoodi lõpetada ka aastavahetusel joomine

Viimaste aastateni. Mil oleme hakanud mõistma, et sellel näiliselt nii toredal ettevõtmisel on ka oma negatiivsed mõjud. Keskkonnaministeerium on näiteks välja toonud, et Eesti inimesed lasevad ilutulestikuga õhku ligi 50 tonni pisiosakesi, mis mõjuvad tervisele sama ohtlikult kui raskemetallid. Sellega seostuvad õnnetused, reostus, prügi, kuid tõenäoliselt kõige rohkem on hakanud meile korda minema see, et ilutulestik on päris hirmutav kogemus paljudele loomadele ja lindudele. Meie pere hiiglaslik Bernhardiin, kes muidu ei kartnud midagi, oli aastavahetuse ilutulestiku ajal paanikas.