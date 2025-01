SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaa õpib vigadest ja edeneb varasemast kiiremini

Sõjauuringute instituudi ja Ukraina kaitsejõudude peastaabi andmetel on Venemaa hakanud rindel nõukogudeaegsete varude järkjärgulise ammendumise tõttu tehnikat kokku hoidma. Analüütikute hinnangul on Ukraina relvajõududel õnnestunud hävitada vaid eelmise aasta jooksul 3689 Vene tanki ning 8956 ühikut soomustehnikat. Vajalikke mahtusid tehnikat juurde toota ei suudeta. Kokku on laiamahulise sõja algusest hävitatud 5983 tanki ning üle 11 000 ühiku soomustehnikat. Venemaa kaotused hukkunute ja haavatutena on aga umbes 790 800.