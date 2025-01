Maardu linnapea: Maardus elavate inimeste mitmekesisus ei ole probleem, vaid võimalus

Maardu elanikkond näitab kasvutrendi, mis peegeldab inimeste huvi linna kolimise vastu. Kui 2023. aasta alguses elas Maardus 16 041 inimest, siis käesoleva aasta 1. jaanuariks oli see arv kasvanud 16 245-ni. Samal ajal on linna saabunud uued arendajad, kes panustavad kaasaegsete elamute rajamisse ja linna ruumilise mitmekesisuse rikastamisse.

Arvestades, et ligikaudu 80% Maardu elanikest räägib vene keelt, on linna jaoks äärmiselt oluline suhelda inimestega keeles, mida nad hästi mõistavad. See tagab, et riigi ja omavalitsuse seisukohad, seadused ning muud olulised sõnumid jõuavad elanikkonnani selgelt ja arusaadavalt.