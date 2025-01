ARVUSTUS | Ääreala identiteedid jõudsid kõige kiuste Draamateatri lavale. „Drag Show vol 4“ mängis kõigega

Kõige rohkem elavnes publik tugevalt poliitiliste ja/või seksuaalsete komöödianumbrite peale, olgugi et meedias on konservatiivne hüsteeria tõusnud eeskätt just kõiksugu „perverssuste“ peale. Seks ja seksuaalsus on tõesti drag’is sagedad teemad, ent sugugi mitte alati, ning seda tõendas lavastuse vägagi mitmekesine kava. Arvestatav osa numbreid sobiks ka näiteks Kanuti Gildi SAAL-i lavale, ilma et drag tingimata põhimotiiv oleks. Selliste hulgast puudutasid mind enim Juss Pärisori (Uku Pokk) ja tema visuaalselt transgressiivne, selge tegelasdramaturgiaga number. Oma etteastetega võivad igal juhul väga rahule jääda aga kõik, kes lavalt läbi käisid – lemmikute nimetamisega läheks siin pikale.