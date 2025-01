SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina süvendab venelastes arvamust, et plaanib lõunarindel midagi ette võtta

Venemaa presidendi jaoks on veel kuidagi võimalik, et nõustutakse tunnistama tsiviillennuki allatulistamise viga. Süüdlaste karistamine, eriti kohtupidamine välisriigis, kehtivate seaduste järgi ei ole Venemaa presidendile vastuvõetav. Häid suhteid Aserbaidžaaniga on samuti vaja ja võib eeldada, et Venemaa üritab selle probleemi lahendada varjatult rahaliste hüvitiste andmisega. Aserbaidžaani president kindlasti teab seda ning tema avaldused teevad protsessi Venemaale keerulisemaks ja palju kulukamaks.