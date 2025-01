JUHTKIRI | Elon Musk tuleb Euroopa poliitikast eemale tõrjuda

Viimase nädala jooksul on X-platvormil oma teravate ja jaburate avaldustega Euroopa suunas üles astunud ärimees Elon Musk. Näiteks süüdistas ta hiljuti brittide peaministrit vägistamiskaasuse kaassüüs, avaldas arvamust, et Ühendkuningriigi erakonna Reform UK juhti Nigel Farage ei ole sobilik juhtima ainsatki konservatiivset liikumist ning et riigi minister Jess Phillips on „vägistamisgenotsiidi apologeet“.