Igor Taro: pikk plaan Eesti elektrikindlusele on tuumaenergia

Majanduslikult ratsionaalseid argumente uut tööstust rajada ja sellega töökohti luua jääb meie riigis aina vähemaks ning põhjus on eelkõige energiahindades . Meie majanduslik ambitsioon võiks siiski olla suurem, kui mõne aastaga Soomes palgatöölisena sealse riigipensioni väljateenimine.

Selleks tuleb energeetikas liikuda julgemas tempos, et võtta kasutusele tuumaenergia , mille najal soomlased naudivad energiasõltumatust juba aastakümneid ja seda vägagi konkurentsivõimelise hinnaga.

Sündmused Soome lahes on äratuskell

Ka Eesti parlament toetas tuumaenergia kasutuselevõttu möödunud aasta juunis tehtud otsusega. See oli siiski alles pikema tee algus. Otsuse aluseks olnud tuumaenergia töörühma raporti kohaselt võib tuumajaamast elektri tootmiseni kuluda veel peaaegu 11 aastat. Arvestades nii korduvastest ankrute lohistamistest tulenevad varustuskindluse väljakutseid kui vajadust pakkuda arenevale majandusele piisavas koguses puhast energiat, tuleb teha kõik, et see periood kujuneks võimalikult lühikeseks.