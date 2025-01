NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Karoliina Vasli: ilmaime missugune, saabki rongiga Vilniusesse. Ei soovita seda kellelegi

Omast kogemusest ütlen, et Vilnius on igati külastamist väärt. Näiteks 2020. aasta suve alguses, mil koroona tõttu kaugemale välismaale ei lubatud, veetsin seal pea nädala. Üks tuttav uuris nüüd, kas plaanin rongirännaku ette võtta. Ütlen ausalt: ei. Kuigi rongid on mu meelest suurepärased teatud vahemaade läbimisel, peab vaatama siiski suuremat pilti ja ka rahakotti. Ühel suunal võtab reis aega kümme ja pool tundi ning kuna väljumised on mõlemal otsal hommikul, kulub sisuliselt terve päev ära. Ots maksab 53,50 eurot.