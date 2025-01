Jaan Männik: Rail Batlica juhtimisstruktuur on täielikult läbi kukkunud

Juba rohkem kui aasta aega tagasi ütlesid kõrgemad Euroopa Liidu (EL) ametnikud, et Balti riigid peavad rahaliselt rohkem RB-sse panustama, kuna projekt on kõvasti hilinenud ja kallinenud. Tuleb analüüsida, millal ja kui palju on Eestil vaja projekti rahastada ja kust see raha tuleb. Et tagada ühe projekti rahastamist, on see äärmiselt tähtis ja elementaarne. See on nagu sõita lennukiga Tallinnast New Yorki, teadmata, kas kohale jõudmiseks on paagis piisavalt kütust. Selline teadmatus võib väga halvasti lõppeda.