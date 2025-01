Ekspeditsioonis jõuab lavale Ringo Ramuli lavastus „Eeter“

Teatri Ekspeditsioon aasta esimese uuslavastuse toob publikuni tunnustatud teatritegijate tandem lavastaja Ringo Ramul ja dramaturg Priit Põldma, kes töötavad Ekspeditsioonis esmakordselt. Nende käe all esietendub 29. märtsil lavastus „Eeter“. Laval on Kaie Mihkelson (Eesti Draamateater), Mari Abel ja Elise Metsanurk (Tartu Uus Teater). Lavastuse kunstnikuks on Arthur Arula, kes on ka varem Ekspeditsioonis kunstnikuna kaasa teinud (Lauri Lagle lavastuses „Ainult jõed voolavad vabalt“). Heliinstallatsiooni autor on Lauri Lest, helikujundaja Raido Linkmann. Etendused toimuvad Sakala 3 Teatrimajas.