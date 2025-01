Eestlane on edukas, enesekindel ja üleolev muinasjutukangelane, Ida-Euroopa klantskauboi, teised nii ja naa. Võimalik, et Rain Lõhmust parodeeriv Eesti kuningas elab (valdavalt) Šveitsi häärberis ja teab elust ja investeerimisest kõike, mis võimalik teada. Ja muu hulgas ka teistest, vaestest eestlastest. Kummatigi ei muutu sarkastiliselt antud kuju ebameeldivaks, sest tal on oma loogika ja halba ei soovi otse kellelegi. Vaimukusi, keelelisi piruette puistab varrukast. Näitab meile, kuidas elukunnid elavad. Veider, et üheülbaliseks lugu ei lähe, kirjutatud ilmse empaatia ja samastumisvõimega.