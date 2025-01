PILTREPLIIK | Hoidku selle eest, et Tallinn kõnniteede puhastamise päriselt üle võtab

Aga oletame, et siiski jätkunuks jõudu oma tahe ka triumfini viia ning labidate-kühvlikestega vehkivate kojameeste-majaomanike asemel hoolitseks meie püstipüsimise eest näiteks MunLume nime kandev linnaasutus? Karta on, et me veel nutaksime. Kui varem sai veel näpuga näidata ning Mupo käis trahvisedelitega käsi väänamas, siis kes see ikka omade hõlma hakkab?