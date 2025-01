SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa aitab viia Iraanil lõpuni tuumarelva loomiseks vajalike võimete arendamise

Venemaa ametlik uudisteagentuur TASS teatab, et Venemaa kavatseb Iraaniga alla kirjutada strateegilise partnerluse lepingu. Allkirjade antakse Iraani presidendi Venemaa visiidi ajal. Varem avaldati mitmel pool Lääne meedias info, et Venemaa aitab Iraanil viia lõpuni tuumarelva loomiseks vajalike võimete arendamise. Olukorras, kus Iraan on jäänud sõjalistes operatsioonides Iisraelile alla, peaks see leping tugevdama Iraani heidutust.