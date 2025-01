Mari-Vivian Ellam: paljulapselised pered võiksid saada kümneid tuhandeid eurosid. Aga riik seda ei ütle

Teadmatus võib aga päris kalliks maksma minna. Minu tuttav kümne lapse isa rääkis hiljuti, et avastas alles kaks aastat pärast 60. sünnipäeva, et oleks võinud juubeli aegu juba pensionile jääda. Tema pension on 750 eurot kuus, kahe täisaasta peale oleks ta sellise pensioniga saanud riigilt kokku 18 000 eurot. See on suur raha, eriti perele, kus on olnud alati palju ülalpeetavaid, mõned lapsed on veel alaealised ja lapselapsi, kellele jõulukinke teha, ei ole üksikuid, vaid sisuliselt juba kümneid.