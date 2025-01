FOTOD | „Latt tuleb kõrgele seada.“ Siuru raamatukogusse tulevad öösaal, heli- ja videostuudiod ning eriline lasteosakond

Eile algas Tartus Siuru kultuurikeskust tutvustav arutelude sari, esimesena võeti ette tulevase raamatukogu tutvustamine. Siuru juht Aavo Kokk sõnas, et ehitus algab praeguste plaanide kohaselt kas 2026 lõpus või 2027 alguses. Ruumiplaan on paigas, nüüd on vaja paika saada hoone tehnosüsteemid ja materjalid. „Püüame luua maja, kus ruume kasutatakse hommikust õhtuni. See tähendab, et võimalikult palju ruume peavad sobima erinevatele kasutajatele. Räägime erinevate kasutajatega, testime lahendusi ja muudame seal, kus vaja,“ sõnas Kokk EPL-ile.