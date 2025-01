Katrin Pauts: betoonjurakale ligi 100 miljonit, aga nälgivad baleriinid ei huvita?

Muidugi jõnksatab kirjandust armastava inimese süda - ahah, nii et Siurustki saab järjekordne supermarketi tüüpi asutus, mäherdusteks on äriliste argumentide sunnil juba muutunud kõik suuremad raamatupoed?

Kui seda kultuuriajakirjanikust sõbraga arutasin, arvas ta, et raamatukogu võiks olla heas mõttes vanamoodne koht - kindel oaas, mida Zeitgeist ei puutu. Vastu hakkab mõte, nagu olekski raamat kopitanud muinsus, mis rahvast ilmaaegu eemale hirmutaks ja et seetõttu tuleb trummi taguda, et tegelikult saab raamatukogus ka palju lõbusamaid asju teha.