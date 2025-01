USA õigusprofessor: täielik möödalask. Ameeriklased annavad end TikToki keelamise järel massiliselt Hiina võimu alla

Kui TikToki keelamise taga oli mure USA andmejulgeoleku pärast, siis ameeriklaste kolimine teise Hiina platvormi alla peaks seda üksnes võimendama. Erinevalt TikTokist, mis EI tegutse Hiinas ja mis ei allu Hiina seadustele, on RedNote puhtalt Hiina kodumaine rakendus, mida seovad karmid Hiina regulatsioonid. Veelgi enam, kui TikTok säilitab Ühendriikide kasutajate andmeid enda kinnitusel eranditult USA territooriumil, kus ta on USA võimude kontroll all, siis RedNote’i andmed on täielikult Hiinas.