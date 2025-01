ARVUSTUS | Sarja „Minu geniaalne sõbranna“ lõpp on kummardus naiseelu keerukusele

Ferrante nelja Napoli-romaani järgi vändatud teleseriaali kohta on kriitikud varem suuresti ainult ülivõrret kasutanud, nimetades seda suisa üheks viimaste aastate parimaks adaptatsiooniks. HBO, Rai ja Itaalia kohalike produktsioonifirmade koostöösarja esimene hooaeg valmis 2018. aastal, järgmised hooajad on tulnud välja umbes kaheaastaste vahedega. Neljas hooaeg, mis põhinebki Napoli-tetraloogia viimasel romaanil „Lugu kadunud lapsest“ esilinastus mullu sügisel. Nüüdseks on see jõudnud ka Jupiteri keskkonda.