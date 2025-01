KULTUURIBIIT | Lauljatar Lenna playlist

Lenna ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

First Aid Kit - My Silver Lining

See on ansambel ja lugu, mille juurde tulen alati tagasi. Kui tahan endas kindla peale head tunnet luua, panen selle bändi mängima. Kerge, helge, voolav… ja nii hea sound. Võib öelda küll, et minu lemmikbänd. Ja see konkreetne lugu - mmmmmhh…

Sting - Shape of My Heart

Üks vana lemmik, keda olen elu jooksul erinevates etappides palju kuulanud. Ei teagi miks. Aga see tekst on mega. Ja eks tal on mingi nostalgiline mõju ka täna. Suvel lives Tartus kuulates sai selgeks, et enda vanu lemmikuid ei peaks ja ei tohiks häbeneda ja üldsegi välja vahetama uute vastu.

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Uuema aja lemmikuid. Nii hästi tervikuna toimiv lugu.Taaskord tekitab hea tunde sees. Vokaalselt mõnusad glissid. Ja tekstiliselt lahe tihe lugu.

Rita Ray - Love Ain´t the Same

Mulle meeldib väga western sound kitarr selles loos. Ja Rita vokaal ja viiulid!! Ja üldse on selles loos samal ajal sensuaalsust ja grandioossust ja siis ka mingit kantri vibe’i, mis mind kõik kokku väga kütkestab.

HAIM - The Wire

Seda kuulan, kui tahaks energiat ja mõnusat vaibi.

Gorillaz - Clint Eastwood

See lugu on ka jäänud mingist ajast mingi minu raku külge, et ikka aegajalt just seda soundi kuulata uuesti tahan.

