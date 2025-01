Sander Salmu: Nordica teemade käsitlus ei ole olnud objektiivne

Nordicaga seotut on viimase pooleteise aasta jooksul hinnatud, arutatud ja kajastatud lugematu arvu kordi, valdavalt objektiivselt ja asjatundlikult.

Nordica keerulise olukorra ilmnemisel oli selge, et riikliku lennundusettevõttega seotu ei jäta kedagi külmaks. Seetõttu sai võetud põhimõte, et protsessi asjaolud tuleb välja selgitada, need tõendada faktide või sõltumatu poole hinnanguga ning olla selle kõige juures võimalikult avatud. Kliimaministeerium käivitas ettevõttes juhtunu uurimiseks erikontrolli ning selle raporti alusel algatas riigiprokuratuur koos keskkriminaalpolitseiga Nordica raskustesse viinud juhtkonna suhtes kriminaaluurimise.