ARVUSTUS | „Tüdruk nõelaga“ näitab, kuidas leida täielikus lootusetuses elamiseks põhjus

Filmi keskmes on I maailmasõja aegne periood ja noor õmbleja Karoline (Vic Carmen Sonne), kelle kadunud abikaasa pole sõjast naasnud. Pärast pikalt teadmatuses olemist alustab Karoline oma ülemusega afääri, mille käigus ta ootamatult rasestub. Näiline armastuslugu kahe vastandliku ühiskonnaklassi liikme vahel saab lõpu, kui mees ta maha jätab ja vabrikust vallandab. Üritades avalikus pesumajas omal käel lapsest vabaneda kohtub Karoline salapärase Dagmariga (Trine Dyrholm), kes juhib hämarat põrandaalust adopteerimisagentuuri. Film esilinastus 2024. aasta Cannes’il, kus see võistles Kuldse Palmioksa võistlusprogrammis. Samuti on tegemist Taani võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiga.