JUHTKIRI | Poliitikud, näidake, kust tuleb raha Eesti hiiglaslikeks elektriprojektideks

Eesti majanduse turgutamiseks on energiasektori arendamine ülioluline, lapime ju praegu aastatepikkuse viivitamise tulemusi. Energiasse investeerida on ka odavam kui investeerimata jätta. Hea on seegi, et lõpuks ollakse aru saanud, et ei maksa liialt maismaatuuleparkidele lootma jääda – omavalitsuste vastuseisuga maadlemisega võrreldes on meri lollikindlam valik.

Paraku on esitletud plaanil ka olulisi lahtisi otsi. Üks peamine on küsimus, kui palju kõik see maksma läheb ning kust on plaan leida raha. Riigil endal on ju juba niigi hing kinni – samal ajal räägitakse, et kaitsekulutusi tuleb suurendada 5%-ni sisemajanduse kogutoodangust, aga et selle saavutamiseks pole enam maksude tõstmise ruumi.