Alar Laneman: on kaks olulist ajahetke - üks kohe peale Ukraina sõja lõppu, teine siis, kui Venemaa võtab aja vägede ümberkorralduseks

Esimene ohtlik periood on seotud sellega, et kui sõja lõpp ei too kaasa agressori eesmärkide täitmist, on tal saavutamata võit, aga võidujanune pettunud kasutusvalmis armee, mis võib tahta uusi sihtmärke. Sellise võiduta jäänud armee vene rahva sekka lahtilaskmine oleks niigi raskustes ühiskonnas lisapingeid kasvatav ohtlik destabiliseeriv faktor.