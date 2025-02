KULTUURIBIIT | Lavastaja Ingomar Vihmari playlist

„Need minu valitud lood on inspireeritud samast tundest või emotsioonist, millest lähtuvalt valisin laulud oma uude täna Endla teatris esietenduvasse lavastusesse „M & M ehk Kosjakased“. See on mu lapsepõlve tunne: olen jaanitulel Kehra lauluväljakul ja olen umbes 9-aastane. Kased lõhnavad, jaanituli praksub. Pean olema ettevaatlik, et lõkkest ei lendaks sädemed mu uude välismaa nailonjopesse, mille ema on eelmisel päeval tutvuse kaudu „Ilo“ poest ostnud. Laval mängib vokaalinstrumentaalansambel, mille koosseisu kuuluvad mehed, kes hommikul vedasid sovhoosi lautadesse jõusööta või parandasid traktorit. Nad on käed puhtaks pesnud, sädelevad särgid selga tõmmanud, kitarrid häälde seadnud ja kütavad nüüd puusa nõksutades tantsuks mängida. Mõnus! Rahvas tantsib ja kõik tundub nii ilus ja elu tundub ilus ja kõik on alles ees. „Väga viis!“ öeldi siis selle kohta.“