Intensiivraviarst: lõpetage eutanaasia ja suitsiidi võrdlemine! Eutanaasia peab saama inimõiguse osaks

Päris lootusetu raske haigusega elu lõpufaasis olijate tulevik siiski enam pole. Valminud on patsiendi elulõpu tahteavalduse eelnõu ja püsib lootus, et 1. jaanuarist 2027 on igaühel võimalus määratleda, mil moel ja kui kaua tema elu arstidel pikendada lubatud on. Tinglikult võib väita, et ka ravist keeldumine on mõneti osake eutanaasiast, lihtsalt suremisprotsess ise võib kesta määramatu aeg ja sõltub paljudes muudest asjaoludest. Kasvõi näiteks, kui rikas on riik hospiitsteenuse või koduse elulõpu hooldustoe võimaldamiseks.