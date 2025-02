ARVUSTUS | Bob Dylanist tehtud film pole igav, pigem veidi toores

Bob Dylan on ajalukku läinud uuendusliku loojana, kelle mõju ulatub muusikast kaugemale. 1960. aastate folkroki tuntuima esindaja sotsiaal-filosoofilise sisuga laulutekstid aitasid poliitikat ja kultuuri ühendada, andes inimestele võimaluse muusika abil ümbritseva segadusega toime tulla. Mitmetähenduslike laulusõnade eest, mida peetakse oluliseks osaks maailmakirjandusest, sai Dylan 2016. aastal esimese muusikuna Nobeli kirjandusauhinna. Tema tuntumate lugude hulka kuuluvad „Knockin’ On Heaven’s Door“, mille ta kirjutas Sam Peckinpah’ vesternile „Pat Garrett and Billy the Kid“ (1973), „Mr. Tambourine Man“ ja „Blowin’ in the Wind“. Nüüd on Dylani taaselustanud tõusev staarnäitleja Timothée Chalamet, kes kehastab James Mangoldi uues muusikaga täidetud biograafiafilmis „Täiesti tundmatu“ tunnustatud visionääri. Film kandideerib kaheksale Oscarile.