See on nende lavastajate teine koostöö. Esimene neist etendus 2022. aastal Sakala 3 teatrimajas ning kandis pealkirja „Yes or Yesn’t“. Mõlemas lavastuses on fookuseks inimsuhted – koostöö, kompromissid, pinged ja nendega toime tulemine. Kui aga „Yes or Yesn’t“ lahkas teemat kahe inimese omavahelise dünaamika kontekstis, siis „„The“ Family“ vaatleb sama teemat laiemalt, grupi ning ühiskonna vaatevinklist.