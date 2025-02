Kinodesse jõuab kodumaine animafilmikassett ANIMAFFIA

„12 000 kandidaadi hulgast Sundance’i filmifestivalile valitud Liisi Grünbergi „Miisufy“ heidab iroonilise pilgu inimese sõltuvussuhtele virtuaalmaailmaga. Märksa grotesksema huumoriga raputavad Los Angeleses AFI Festil esilinastunud Martinus Klemeti „Yummy“ ja PÖFF Shortsil special mention’i pälvinud Andres Tenusaare „Väike Teine. Teist laadi lummavaid radu sammuvad Olga Stalevi muinasjutuline „Eha vari“, mis linastus Hispaanias Sitgeses ühel maailma olulisimatest žanrifilmifestivalidest ning talvise Läänemere kaldal portselanist tegelastega üles filmitud Anu-Laura Tuttelbergi „Linnud läinud“, mis sai tuule tiibadesse Locarno filmifestivalilt. Ühest kogumikust ei saa puududa ka armastusfilm ja selleks on meil viimatise PÖFFi avafilm - Riho Undi „Casablanca,“ kirjeldab programmis linastuvaid filme produtsent Aurelia Aasa stuudiost AAA Creative.

„Eesti animatsioon on üleilmse animakogukonna hulgas jätkuvalt kõrgelt hinnatud ning ANIMAFFIA on suurepärane võimalus, et ka kodumaine publik sellest tipptasemel Eesti filmiliigist suure ekraani vahendusel osa saaks,“ kutsub produtsent Marianne Ostrat Fork Filmist publikut kinno.