KULTUURIBIIT | Näitleja Adeele Jaago playlist

See plaat tekitab minus isu tantsida, kassette kuulata, naeratada, ise muusikat luua ja kitarri harjutada. Erki plaatidest on minu number 1 „Saja lugu“, mis päriselt ka aitab mul külmal ja masendaval jaanuari ja veebruari ajal ellu jääda ning isegi seda aega nautida. „Rumba“ mõjub pigem suviselt ja vahel ma petan oma närvisüsteemi kuulates talvel suvist muusikat. Hakkab natuke soojem.

Epliku viimane plaat Betti Alveri luuletustele on järjekordne meistrite teos. Väga kõnekad luuleread ka tänases päevas, soovitan tähelepanelikult kuulata. Muidugi ka muusikaliselt täiesti fenomenaalne plaat, eriti neile, kes Vaiko muusikaga üles kasvanud on ja tema käekirja armastavad.

Autor ja lavastaja Laura Võigemast lisab, et vahel harva avaldab mõni mõte end hämmastavalt eredate kujutluspiltide abil. „Selle materjaliga, Vaiko Epliku lugude ja meie kohamuistendiga tegeldes on need kujutluspildid eriliselt elavad. Sellepärast tunnen, et neid viirastusi, mis on ühe võrra mängulised, kummaliselt naljakad ja samas veidi õõvastavad, tuleb usaldada. Tuleb lavale seada ja läbi Vaiko Epliku muusika lähemalt uurida.“

“Uus tüdruk“ räägib loo ootamatult võõrasse väikelinna sattunud noorest naisest, kes paiskab segi seal elavate inimeste elud. Autori ja lavastaja Priit Võigemasti sõnul on see lavastus, kus saavad kokku näitlejad ja elav muusika. „Paljud Vaiko Epliku kirjutatud laulud äratavad minus eriliselt tugevad dramaturgilised impulsid. Silme ettekerkivad laetud ja lummavad kujutluspildid ja ootamatud situatsioonid. Tekib kange tahtmine sellesse maailma päriselt sisse minna,“ räägib Võigemast.

Haldi ja ansambel Flamingo - Meile kahele

Haldi. Haldi. Haldi. Muusikamaastikul on Kare Kauksi kõrval koht nüüd Sinul. Lenda!

Eleryn Tiit - Mu illusioon

Mulle meeldib, kui naisartistid kirjutavad ise muusikat ja laulavad nagu jumalannad. Viljandi taustaga Eleryn Tiit suudab seda kõike. Lisaks on ta lihtsalt nii siiras ja soe. Julgen arvata, et ta järgmised plaadid lähevad aina paremaks.

Joshua Idehen - Mum does the Washing

Maailm läbi ema silmade, kes peseb pesu. Kommunism, liberalism, sotsialism, kapitalism, feminism ja nii edasi. Joshua Idehenil on väga hea huumorimeel.

Ühtlasi, kui mu väga hea sõbranna mulle selle loo saatis, siis ma tantsisin ennast selle saatel kodus üksinda higiseks. Päriselt.

Billie Eilish - What was I made for

Jälle meistriteos. Soovitan ka videot vaadata. Ja sealt edasi oleks loogiline vaadata ka „Barbie“ filmi. Lisaks pean mainima, et Billie Eilishil tuli sel aastal uus plaat välja (Hit me hard and soft), mis on otsast lõpuni fenomenaalne. Paar aastat tagasi õnnestus Eilishi kontserdil käia ja armastan igat tema nooti ja liigutust.

That Woman - Change

Viimasel ajal kõige rohkem kuulan ma That Womani plaati „Find joy“. Ma saan aru nendest tunnetest, millest Josephine Vander West (tuntud ka kui Oh Wonder üks liige) laulab. Feminist minus tantsib! Ja produktsioon on fenomenaalne ja meloodiad täpselt minu maitsele.

Jungle - Back on 74

Kui väljas on ilm nagu Lord of the Ringsist tuntud Mordor, siis mul on vaja kuulata Jungleit. See bänd tuletab mulle meelde, et ükskord tuleb suvi. Otsast lõpuni hea bänd. Ja nende koreograafiatega muusikavideod on megad. Dopamiini laks. Olen neid õnneks Londonis lives ka täiskoosseisus näinud ja see tegi mind väga õnnelikuks.

MARO - We’ve been loving in silence

Portugalist pärit MARO õhuline vokaal ja musikaalsus on mind lummanud alates tema Eurovisiooni loost „Saudade, saudade“. Mulle tundub, et ma ise lauldes katsun teda kohati jäljendada. Niimoodi õhku peale lastes laulda on väga keeruline ning väsitav, aga see kõlab nii mahedalt. Nagu soe tuul. Kel vähegi mahti, kuulake tervet „can you see me?“ plaati. Hiljuti tuli tal ka uus elektroonilisem plaat koostööst DJ NASAYAga.