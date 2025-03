KUULA | Kohtulood: Kohtunik on otsuse teinud, aga kuidas see kirja panna?

Kui kohtuotsuse tegemine ja selle kirjutamine on võimalik teineteisest lahutada, siis kas teoorias saaks kirjutamise ülesande delegeerida tehisarule? Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Sten Lind tõdeb, et sellel küsimusel rajanev diskussioon on õigusfilosoofide seas käimas juba mõnda aega. „Kui ma mõtlen iseenda peale, siis jah, kuigi enne kirjutamise alustamist on juba mingi otsus peas olemas, võib kirjutamisprotsess tegelikult siiski veel tehtavat otsust mõjutada,“ leiab ta, et kohtuotsuse isiklik lahti kirjutamine on siiski vajalik.